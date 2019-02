Anmeldungen für den Landfrauentag

Die Landfrauengruppe im Bayerischen Bauernverband, Kreisverband Bad Kissingen, lädt zum Landfrauentag am Mittwoch, 13. März, ab 9.30 Uhr in der Rhönfesthalle in Stangenroth. Das Hauptreferat zum Thema "Hast du Angst? - Sei mutig!" hält Christoph Kreitmeir. Am Nachmittag steht eine fränkische Version von "Dinner for one" auf dem Programm. Es unterhält die "Rhöner Stubenmusik". Wer mit dem Bus fahren möchte, wird gebeten, sich umgehend anzumelden bei: Ruth Kaufmann, Tel.: 09724/7847 in Thundorf, bei Helene Lenhart, Tel.: 09735/668 in Weichtungen oder bei Martina Mildner, Tel.: 09724/906 84 44 in Rothhausen. sek