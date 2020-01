Anmeldungen ab Februar möglich

In der Woche vom 3. bis 6. Februar werden in den 15 Einrichtungen der "Die Kita" von 14 bis 16 Uhr die Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2020/2021 angenommen. Dazu können ab sofort mit der gewünschten Einrichtung telefonisch Anmeldetermine vereinbart werden. Für Interessierte gibt es im Vorfeld in den meisten Einrichtungen jeweils einen "Tag der offenen Tür". Hier können sich Eltern und Kinder unverbindlich ein Bild von dem Kindergarten, der Krippe und vom Hort machen.

Freitag, 24. Januar: Kindergarten Friedenskirche 15 - 17 Uhr; Kindertagesstätte/Schülerhort Sonnenschein Thurnau 14 bis16 Uhr; Kindertagesstätte Untersteinach 14 bis16 Uhr; Kindergarten/Kinderkrippe Kreuzkirche 14 bis 16 Uhr; Kindergarten Fölschnitz 14.30 bis16.30 Uhr.

Freitag, 31. Januar: Integrative Montessori Kindertagesstätte Waaggasse 15 - 16 Uhr Kindergarten Wolfskehle; 15 - 17 Uhr; Johanneskindergarten Burghaig 15 - 16 Uhr; Paul-Gerhardt-Kindergarten 14.30 - 17 Uhr.

Samstag, 1. Februar: Kindergarten Auferstehungskirche

14 - 16 Uhr.

Die jeweiligen Termine sind im Internet unter www.die-kita.de veröffentlicht. Neben den acht Kindertageseinrichtungen der "Die Kita" gGmbH im Stadtgebiet Kulmbach gibt es weitere in Eppenreuth, Wonsees, Thurnau, Untersteinach und Fölschnitz, in Thurnau und Untersteinach zusätzlich jeweils einen Schülerhort. Über die 15 Einrichtungen der "Die Kita" gGmbH können sich Eltern außerdem im Einkaufszentrum "fritz" in Kulmbach vom 23. bis 25. Januar einen Überblick verschaffen. red