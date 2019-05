Anmeldung zur Realschule

Die Staatliche Realschule weist auf den Anmeldetermin für das kommende Schuljahr hin. Von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai, werden Anmeldungen im Sekretariat angenommen. Diese Termine gelten für Schüler der jetzigen 4. Klasse der Grundschulen sowie der 5. Klasse der Mittelschulen. Auch Schüler, die am Probeunterricht teilnehmen sollen, werden im oben genannten Zeitraum an der Realschule angemeldet.

Anmeldezeiten sind Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11.45 Uhr sowie von 12.15 bis 16 Uhr und am Freitag, 10. Mai von 8.30 bis 12 Uhr.

Alle Formulare für die Anmeldung können online von zu Hause aus auf der Homepage der Realschule www.rsbrk.de unter der Rubrik "Anmeldung online" vorbereitet werden. Am Ende drucken die Eltern die Unterlagen aus und bringen sie zur Anmeldung mit. So lässt sich die Wartezeit bei der Anmeldung für alle erheblich verkürzen. Das persönliche Erscheinen eines Erziehungsberechtigten ist aber in jedem Fall erforderlich. red