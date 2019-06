Anmeldung zur Musikschule

Die städtische Sing- und Musikschule bietet freie Plätze in der Früherziehung und in der Grundausbildung für das Schuljahr 2019/20 an: musikalische Früherziehung (MFE) an der Martin-Grundschule Forchheim; musikalische Grundausbildung (MGA); Gitarrensingklasse oder Flötensingklasse an der Martinschule Forchheim und der Grundschule Kersbach. Weitere Plätze gibt es in folgenden Hauptfächern: bei den Holzblasinstrumenten Blockflöte, Querflöte, Klarinette und Saxophon, bei den Blechblasinstrumenten Trompete, bei den Zupfinstrumenten Konzertgitarre und E-Gitarre, bei den Tasteninstrumenten Keyboard und Klavier, bei den Streichinstrumenten Kontrabass, Violine und Violoncello sowie im Bereich Schlagzeug. Anmeldungen bis Freitag, 28. Juni, in der Schulstraße 2, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 13. Weitere Informationen unter Telefon 09191/714-269. red