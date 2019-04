Anmeldung zur Kräuterwanderung

Interessierte haben die Möglichkeit, mit Irmgard Ginzel, Fachfrau für Heilpflanzen- und Aromatherapie, auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Kräuter, Öle und Düfte zu gehen. Termin ist am Samstag, 13. April, um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Pfarrsaal Reuth in der Georg-Büttel-Straße 3. Bei der geführten Kräuterwanderung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Reuth lernen die Teilnehmer viel über das Aussehen der Kräuter kennen. Im Anschluss an den Rundgang wird ein Kräuteressig zubereitet. Mitzubringen sind eine Flasche für den Kräuteressig und ein Korb für die Kräuter. Die Reuther KAB freut sich auf viele Anmeldungen unter Telefon 09191/796909. Kinder dürfen kostenfrei teilnehmen. red