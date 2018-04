Anmeldung zur Kirchblütenwanderung

Die Post- und Verdi-Senioren führen am Donnerstag, 19. April, ihre Kirschblütenwanderung von Pretzfeld bis Unterzaunsbach durch. Die Einkehr ist im Gasthof Richter in Hagenbach vorgesehen. Die leichte Wanderung (neun Kilometer) dauert ungefähr drei Stunden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am ehemaligen Spinnereiparkplatz in der Bayreuther Straße. Dort können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden. Anmeldungen sind erwünscht bei Roswitha Gößwein, Telefon 09190/1282. red