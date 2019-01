Anmeldung zur Berufsfachschule

Die Leitung des Staatlichen Beruflichen Bildungszentrums Haßfurt (Berufsschule Haßfurt) teilt mit, dass ab sofort Anmeldungen für die Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege und Technische Assistenten für Informatik entgegengenommen werden. Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss können in der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung die Ausbildung verkürzen und sofort in die elfte Klasse einsteigen, teilte die Schule mit. Weiterhin können Anmeldungen für das Berufsgrundschuljahr Holztechnik und zum schulischen Berufsvorbereitungsjahr in den Fachbereichen Wirtschaft/Metalltechnik (unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Kurses durch die Regierung von Unterfranken) erfolgen. Die Anmeldezeiten in der Berufsschule Haßfurt sind ab sofort von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 13 Uhr (in den Ferien jeweils von 8 bis 11.30 Uhr). Für die Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege soll telefonisch ein Vorstellungstermin vereinbart werden. Mitzubringen sind jeweils das letzte Zeugnis und ein Lebenslauf. Die Anmeldeformulare können von der Homepage der Schule www.bs-hassfurt.de heruntergeladen und vorab ausgefüllt werden. red