Kirchenbirkig - Kinder erhalten am Freitag, 6. September, um 16 Uhr die Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen und zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Das Ferienprogramm bietet dazu einen Zumba-Kurs für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Treffpunkt ist in der Sporthalle in Kirchenbirkig. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 3. September, im Tourismusbüro Pottenstein unter der Telefonnummer 09243/ 70841 möglich. red