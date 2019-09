Anmeldung zum Treff für Alleinstehende

Alle, die alleinstehend sind oder aus einem anderen Grund Leute suchen, mit denen sie etwas unternehmen können, sind eingeladen, im Bürgerzentrum in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim bei einer Brotzeit andere Leute kennenzulernen, um sich dann untereinander für Ausflüge, Sport, Kultur und mehr zu verabreden. Der nächste Treff ist am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 19. September, unter Telefon 09191/6155287 oder via E-Mail an mgh@forchheim-nord.de ist erforderlich. red