Anmeldung zum Tagesseminar

Die Hanns-Seidel-Stiftung lädt in Kooperation mit den Gemeinden im

Oberen Rodachtal zum Tagesseminar für Vereinsvertreter mit Schwerpunkt "Vereins- und Steuerrecht" am Samstag, 14. April, von 10 bis 16 Uhr, ein. Den Vortrag "Vereinsrecht" gibt es um 10 Uhr und "Steuerrecht für Vereine" folgt um 13.30 Uhr. Um Anmeldung bei Seminarleiterin Sabine Habla unter Telefon 09201/79473 oder per E-Mail: sabine.habla@habla-web.de wird gebeten. red