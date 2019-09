Anmeldung zum Pilgern im Herbst

Ein Pilgerweg im Herbst "Frauen unterwegs" findet am Samstag, 5. Oktober, statt. Start und Ziel ist an der Anna-Kapelle. Wer einen Pilgerweg über die Klosterkirche Banz mitgehen möchte, kommt um 9 Uhr zur Kapelle. Für die Mittagspause ist eine Einkehr geplant. Die Nachmittagsandacht findet in Altenbanz mit dem neuen Pfarrvikar Christian Montag statt. Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr zum Ausgangspunkt. Info und Anmeldung bis Mittwoch, 2. Oktober, bei Alexandra Lulei, E-Mail lu-steal@web.de oder unter Telefon 09573/9687931. red