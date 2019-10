Anmeldung zum NLE-Frauenfrühstück

Für Samstag, 12. Oktober, lädt die NLE (Neue Liste Ebermannstadt) zum Frauenfrühstück mit Bürgermeisterin Christiane Meyer ein. Thema: "Mitreden - Mitentscheiden - Frauen gestalten kommunale Entwicklung". Das Gesprächsthema liege Meyer besonders am Herzen und sei gerade im Vorfeld der Kommunalwahlen von Bedeutung. Das Frauenfrühstück findet im Café-Bistro "Mahlwerk" statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Für das Frühstücksbüffet fällt ein Unkostenbeitrag an. Anmeldung wird erbeten über E-Mail an anmeldung@neueliste-ebs.de oder telefonisch unter 0151/18742637. red