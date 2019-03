Anmeldung zum Neubürgerstammtisch

Der Neubürgerstammtisch bietet jedem die Möglichkeit, sich das Einleben zu erleichtern. Treffpunkt zum kommenden Neubürgerstammtisch ist am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr an der "Alten Schäferei" in Ahorn. Nach der Führung durch das Gerätemuseum ist gegen 19 Uhr ein gemütliches Beisammensein in der Gaststätte "Schäferstuben" geplant. Verbindliche Anmeldungen hierfür nimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unter Telefon 09561/892305 oder per E-Mail an lisa.presler@coburg.de entgegen. red