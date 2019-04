Anmeldung zum Kräuterspaziergang

Zu einem jahreszeitlichen Kräuterspaziergang rund um das Kletterinformationszentrum (KIZ) in Obertrubach lädt die Tourist-Info Obertrubach am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr ein. Die Teilnehmer werden im leichten Gelände die essbaren wilden Kräuter bei Obertrubach kennenlernen. Treffpunkt für den einstündigen Rundgang ist im KIZ in Obertrubach. Kinder bis acht Jahre sind kostenfrei. Der Veranstalter bittet, einen Sammelkorb und Schreibutensilien mitzubringen. Anmeldung bis zwei Tage vor Veranstaltung bei der Kräuterpädagogin Christa Heinze, Telefon 09245/578. red