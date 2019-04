Anmeldung zum Kochen mit Senioren

Am Dienstag, 30. April, laden die Senioren aus Ebermannstadt und Umgebung zum gemeinsamen Kochabend "Kochen mit Senioren" ein. Termin ist von 17 bis 21 Uhr in der Grund- und Mittelschule in Ebermannstadt, Schulstraße 10. Unter der Anleitung von Profikoch Marcus Müller vom Landgasthof Lahner (Veilbronn) kochen die Teilnehmer für den kleinen Haushalt. Mitzubringen sind eine Kochschürze, ein Geschirrtuch, eine Vorratsdose und viel Appetit. Verbindliche Anmeldungen sind unter Telefon 09194/333 bei der Stadt-Apotheke Ebermannstadt bis Freitag, 26. April, erforderlich. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eingang des Hallenbads. red