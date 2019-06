Anmeldung zum Kampfesspiele-Anleiter läuft

Nachdem die Fachstelle für Gewaltprävention der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim in den letzten Jahren neben dem kontinuierlichen gewaltpräventiven Gruppenangebot an Schulen, den Kampfesspielen und eintägigen Multiplikatorenschulungen für pädagogische Fachkräfte auf sich aufmerksam machte, gingen die Mitarbeiter der Fachstelle für Gewaltprävention einen Schritt weiter. Sie veranstalteten 2017 und 2018 erstmals eine umfangreiche zwölftägige Weiterbildung zum Kampfesspiele-Anleiter im Schullandheim Pottenstein.

Aufgrund des manifestierten Bedarfes an gewaltpräventiven Angeboten, insbesondere auch an Schulen, haben sich die Mitarbeiter der Fachstelle für Gewaltprävention der Awo entschieden, diese Weiterbildung zu wiederholen. Somit findet ab November wieder eine Weiterbildung im Schullandheim in Pottenstein statt.

Auch diese Weiterbildung wird an zwölf Weiterbildungstagen im Zeitraum von November bis Juni 2020 stattfinden und vom Bildungsbüro des Landratsamtes Forchheim bezuschusst. Als Kooperationspartner wurde das Schullandheimwerk Oberfranken gewonnen.

Auch die neue Weiterbildung, an der sowohl Frauen und Männer teilnehmen können, wird wieder vom Kraftprotz-Bildungsinstitut für Jungen und Männer aus Kiel durchgeführt.

Bei den Kampfesspielen handelt es sich um eine beim Bundespatentamt eingetragene und somit geschützte Wortmarke. Folglich dürfen Kampfesspiele nur durch vom Kraftprotz-Bildungsinstitut ausgebildeten Anleitern werden.

Wer sich ausbilden lassen möchte, kann sich unter folgenden Kontaktdaten zur Weiterbildung in Pottenstein anmelden: Fachstelle für Gewaltprävention, Awo Forchheim, Kampfesspielanleiter Dietmar Schuberth, Telefon 09191/703447, E-Mail dietmar.schuberth@awo-forchheim.de. red