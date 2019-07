Anmeldung zum Grillfest in Neunkirchen

Der Männergesangverein (MGV) Sängerkranz Cäcilia Neunkirchen am Brand lädt die Sänger seiner drei Chöre sowie seine aktiven und auch passiven Mitglieder, Helfer und Freunde mit Partnern zu seinem traditionellen Grillfest am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr ein. Damit möchte sich der MGV für die Treue zum Verein, die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung des Gesanges bedanken und dabei in gemütlicher Runde ein paar nette Stunden verbringen. Das Grillfest wird bei jedem Wetter gefeiert, diesmal vor dem Pfarrgemeindehaus Adolf Kolping. Bitte Besteck und Teller mitbringen. Eine Anmeldung beim Vorsitzenden Siebenhaar oder H. Hahn ist laut Pressemitteilung erbeten. red