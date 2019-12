Ebermannstadt 26.11.2019

Anmeldung zum Generationenfrühstück

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt lädt zum gemütlichen Generationenfrühstück ein. So darf man am Samstag, 7. Dezember, ab 9.30 Uhr in der Diesbrunnenstraße 1 Gespräche in altersunabhängig...