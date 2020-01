Anmeldung zum Frühstück für Frauen

Zu einem Frauenfrühstück am Samstag, 25. Januar, lädt die Neue Liste Ebermannstadt (NLE) ins Ebermannstadter Café-Bistro "Mahlwerk" ein. Unter dem Motto "EBS im Aufwind. Frauen mischen mit" kommt man mit Bürgermeisterin Christiane Meier und Stadtratskandidatinnen der NLE ins Gespräch. Beginn ist um 10 Uhr. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Die NLE bittet um Anmeldung via E-Mail an anmeldung@neueliste-ebs.de. red