Anmeldung zum Fischessen der CSU

Die CSU Heroldsbach lädt alle Mitglieder und politisch interessierte Mitbürger zu einem Fischessen zum Beginn der Fastenzeit am Donnerstag, 7. März, um 18.30 Uhr in das Gasthaus "Lindenhof", Löffelholzweg 6, nach Heroldsbach ein. Mit dem Essen - Hering oder Karpfen - stimmt der Ortsverband auf die Fastenzeit ein. Es sollen auch Fragen der großen und kleinen Politik diskutiert werden. Um die Planung zu erleichtern, wird um Anmeldung unter Telefon 09190/726 oder via E-Mail an hermann.vortmann@t-online.de gebeten. red