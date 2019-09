Der Burschen- und Männerverein unternimmt am Samstag, 5. Oktober, einen Tagesausflug nach Kelheim und zum Kloster Weltenburg. Los geht's um 8 Uhr am Vereinslokal Hubert. Die erste Station ist Kelheim. Die Rückkehr in Weilersbach ist gegen 20.30 Uhr geplant.Eingeladen sind alle Mitbürger mit ihren Familien, insbesondere die Mitglieder, Freunde und Gönner des Burschen- und Männervereins St. Josef. Anmeldung bis Montag, 30. September, bei Günter Hofmann, Telefon 0151/40703215. red