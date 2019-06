Der Kreis "Gemeinde am Nachmittag" der evangelischen Kirchengemeinde unternimmt am Donnerstag, 27. Juni, einen Ausflug nach Coburg. Dort gibt es in der Heilig-Kreuz-Kirche eine Kirchenführung. Anschließend geht es zum Kaffeetrinken ins Café Schubarth. Abfahrt ist um 14.15 Uhr am Rathaus. Anmeldungen bis 20. Juni an das Pfarramt unter der Telefonnummer 09564/1274 oder per E-Mail an: pfarramt.badrodach@elkb.de. red