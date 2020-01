Anmeldung zum Aufsichtspflichtseminar

Der Kreisjugendring (KJR) Forchheim, die Evangelische Jugend im Dekanat Forchheim und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Forchheim und Ebermannstadt laden im Rahmen der Jugendleiterausbildung zukünftige und aktuelle Mitarbeiter und Betreuer (ab 15 Jahren) in der Jugendarbeit zum Aufsichtspflichtseminar in den KJR Forchheim ein. Referent Stefan Obermeier ist Rechtsanwalt und informiert über Rechte und Pflichten von Leitungspersonen in der Jugendarbeit, Wissenswertes zum Thema Aufsichtspflicht, Haftungsfragen und Sexualstrafrecht. Das Aufsichtspflichtseminar findet am Samstag, 15. Februar, von 9.30 bis 17 Uhr im Kulturraum St. Gereon (Am Streckerplatz 3) in Forchheim statt. Hierfür sind noch Restplätze frei. Die Teilnahmekosten betragen 20 Euro pro Person inklusive Verpflegung. Die Online-Anmeldung sowie weitere Informationen sind unter www.kjr-forchheim.de zu finden. Anmeldeschluss ist Sonntag, 2. Februar. red