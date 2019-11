Bamberg 28.10.2019

Anmeldung: Zuhause wohnen bleiben

Die Kolping-Akademie Bamberg lädt am Donnerstag, 21. November, zu der Veranstaltung "Zuhause wohnen bleiben" ein. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Kolping-Akademie. Mit der Veranstaltungsreihe will die ...