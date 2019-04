Anmeldung in Realschule

Zum Übertritt an die Realschule teilt die Eberner Realschule mit: Von Montag, 6. Mai, bis Donnerstag, 9. Mai, von 9 bis 16 Uhr (Mittwoch, 8. Mai, bis 18 Uhr) sowie am Freitag, 10. Mai, von 9 bis 12 Uhr findet die Anmeldung im Sekretariat statt. Zur Anmeldung müssen die Eltern Folgendes mitbringen: die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch im Original, das Übertrittszeugnis, einen etwaigen Sorgerechtsbeschluss und mögliche Unterlagen beim Vorliegen einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung. Der Probeunterricht für Schüler ab einem Notendurchschnitt von 3,0 findet von Dienstag, 14. Mai, bis Donnerstag, 16. Mai, jeweils ab 8 Uhr an der Realschule statt.

Die Eberner Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule bittet alle Eltern, die Anmeldeformulare zum Übertritt ihres Kindes in die fünfte Klasse unter dem Link www.schulantrag.de vorab online auszufüllen und ausgedruckt mitzubringen. Auch der mögliche Antrag für die Schülerbeförderung beim Landratsamt, der seit einigen Jahren ohnehin online zu bearbeiten ist, wird damit gleichzeitig gestellt. Der Link zur Online-Anmeldung und weitere Informationen sind auf der Schulhomepage (www.rs-ebern.de). Bei Fragen ist das Sekretariat der Schule unter Telefonnummer 09531/9414840 behilflich. red