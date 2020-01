Anmeldung in der Kindertagesstätte

Mädchen und Jungen, die ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Kathi-Baur-Kindertagesstätte beziehungsweise die Kreuzberg-Kindertagesstätte in Altenkunstadt mit angegliederten Krippen besuchen möchten, können am kommenden Dienstag, 21., sowie am kommenden Mittwoch, 22. Januar, jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr dort angemeldet werden. Nähere Informationen gibt es bei den Einrichtungsleiterinnen. bkl