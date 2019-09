Anmeldung Geo-Caching mit dem Schülerhort

Im September treffen sich erstmals Ehrenamtliche des Awo-Treffs und Schüler des Awo-Schülerhorts, um eine gemeinsame Schatzsuche vorzubereiten. "Geo-Caching" heißt die Methode, bei der eine beliebige Sache an einem öffentlich zugänglichen Ort versteckt wird. Mittels eines GPS-Gerätes wird die Position des Verstecks ermittelt. Alle sind eingeladen, an der Veranstaltung am Donnerstag, 5. September, ab 10 Uhr, teilzunehmen. Los geht es am Schülerhort vom Awo-Kinderhaus Abenteuerland, Neustadter Straße 3. red