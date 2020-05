Anmeldung fürs Gymnasium

Die Anmeldung der Schüler für die fünfte Jahrgangsstufe des Friedrich-Rückert-Gymnasiums Ebern (FRG) im Schuljahr 2020/21 erfolgt von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Das teilte die Schule am Donnerstag mit.

In der darauf folgenden Woche findet vom 26. bis 28. Mai der Probeunterricht für die Schüler statt, die den erforderlichen Notendurchschnitt von 2,33 nicht erreicht haben. Die Anmeldung hierzu erfolgt ebenfalls vom 18. bis 20. Mai.

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der damit verbundenen Sondersituation ist eine Anmeldung auch ohne persönliches Erscheinen per Post möglich. Hierzu informiert das FRG mit einer Checkliste auf der Homepage www.frg-ebern.de zur Vorgehensweise. Die Vorlage der erforderlichen Unterlagen soll bis Mittwoch, 20. Mai, per Posteingang oder Posteinwurf in den Briefkasten am Schuleingang erfolgen.

Selbstverständlich ist auch eine persönliche Anmeldung im FRG möglich. Auch hierzu stellt das FRG eine Checkliste mit Informationen auf der Homepage www.frg-ebern.de zur Verfügung. Damit die persönliche Anmeldung mit möglichst wenig Kontakten zu anderen Eltern erfolgt, soll nur eine Person zur Anmeldung erscheinen, und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgesehen.

Mindestabstand einhalten!

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, einen Termin im Sekretariat zur Anmeldung am Vormittag zu vereinbaren. Am Nachmittag können Interessierte ohne Terminvergabe zu der Anmeldung kommen. Sollten Wartezeiten entstehen, soll in der Wartezone (Aula) ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.

Bei Fragen zur Anmeldung steht das Sekretariat des FRG in Ebern unter Telefonnummer 09531/92210 zur Verfügung. red