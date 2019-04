Anmeldung fürs Frobenius-Gymnasium

In der Woche vom 6. bis 10. Mai findet die Anmeldung für die Schüler statt, die ab dem Schuljahr 2019/2020 das Frobenius-Gymnasium besuchen wollen. Eltern können die notwendigen Formulare bereits jetzt zu Hause ausfüllen. Auf der Homepage des Frobenius-Gymnasiums findet sich ein Link, der zu den Formularseiten führt.

Die Eltern müssen alle Anträge ausdrucken und unterschreiben. Diese sind mit der Geburtsurkunde und dem Übertrittszeugnis im Sekretariat vorgelegt. Das Sekretariat ist in der Anmeldewoche am Montag, Dienstag und Mittwoch von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr besetzt. Für Informationen und Gespräche ist auch immer ein Mitglied der Schulleitung anwesend.

Ab dem kommenden Schuljahr bietet das Frobenius-Gymnasium eine Theaterklasse ab der 5. Jahrgangsstufe an. Dabei wird der Theaterunterricht eng mit dem Deutschunterricht verzahnt. Die Schüler haben zwei Wochenstunden Theaterunterricht, aber nur eine zusätzliche Stunde Pflichtunterricht. Bei der Wahl des gebundenen Ganztagsangebots ist das Theater in die Rhythmisierung integriert, in den anderen Klassen findet Theater am Nachmittag statt. Die verbindliche Anmeldung erfolgt für die fünfte Klasse bei der Schulanmeldung - mit der Option auf eine weitere Teilnahme in der sechsten Klasse.

Im Schuljahr 2019/2020 führt das Gymnasium sein gebundenes Ganztagsangebot fort. Der Schultag der Schüler im Ganztag unterscheidet sich von dem der anderen Schüler: Die spezielle Rhythmisierung soll den Schultag so gestalten, dass neben dem Unterricht auch soziale Kompetenzen vertieft werden. red