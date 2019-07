Anmeldung für Kinder

Wenn am 20. und 21. Juli in Rothhausen das große Fest der drei Vereine 2.0 steigt, dann findet ein Kinderflohmarkt statt. Die kleinen Händler können ihre Stände am Sonntag, 21. Juli, im Pausenhof der Schule aufbauen. Beginn ist um 14 Uhr. Anmeldungen können über die E-Mail-Adresse volker-mauer@t-online.de abgegeben werden. Ab 14 Uhr findet ein Torwand-Preisschießen für Kinder und Erwachsene statt. Hauptveranstaltung des Festes ist der Auftritt der Frankenräuber am Samstagabend im Rahmen der Gauschützenproklamation. sek