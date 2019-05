Anmeldung für Gymnasium beginnt am Montag

Die Schulleitung des Gymnasiums Burgkunstadt weist auf einen Termin in der kommenden Woche hin. Schüler der Grund-, Mittel- bzw. Realschulen, die im nächsten Schuljahr in die fünfte Klasse des Gymnasiums Burgkunstadt übertreten wollen, können vom Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai, im Sekretariat der Schule von einem Erziehungsberechtigten angemeldet werden.

Möglich ist das Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Steht im Übertrittszeugnis das Gesamturteil "für ein Gymnasium geeignet", wird das Kind ohne Probeunterricht aufgenommen. Wer nicht in dieser Weise beurteilt wird, kann angemeldet werden, muss jedoch am Probeunterricht von 14. Mai bis 16. Mai teilnehmen.

Eltern, die ihr Kind aus der 5. Klasse der Mittelschule oder der Realschule auf das Gymnasium übertreten lassen wollen, sollen es einstweilen vorläufig anmelden. Ein Probeunterricht ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Die endgültige Aufnahme erfolgt nach dem Jahreszeugnis, das in den Fächern Deutsch und Mathematik 2,0 (für Mittelschüler) bzw. 2,5 (für Realschüler) als Durchschnitt aufweisen muss.

Zur Einschreibung erforderlich sind die Geburtsurkunde des Kinds oder das Familienstammbuch (Originale); Übertrittszeugnis, Passbild für die Erstellung eines Schülerausweises, bei geschieden/getrennt lebenden Eltern muss bei der Anmeldung das Einverständnis des zweiten Erziehungsberechtigten vorgelegt werden, bei alleinigem Sorgerecht das Sorgerechtsurteil.

Anmeldeformular und ergänzende Hinweise stehen online auf www.gymnasium-burgkunstadt.de, auch der Erfassungsbogen für die Busfahrkarte kann online vorab ausgefüllt werden.

Betreuungsangebot

Das Gymnasium Burgkunstadt bietet die offene Ganztagsschule an, die bereits in den letzten Jahren sehr gut angenommen wurde. Dabei steht pädagogisches Fachpersonal für die Betreuung am Nachmittag zur Verfügung, das auch Ansprechpartner für schulische und persönliche Belange ist. Das Angebot ist freiwillig und - mit Ausnahme des Mittagessens - für die Eltern kostenfrei. Das Kind kann an zwei, drei oder vier Nachmittagen die offene Ganztagsschule besuchen.

Sollte es an einem Wahlunterricht am Nachmittag interessiert sein, so ist das auch bei Besuch der offenen Ganztagsschule möglich. Die Zahl der Nachmittage wird mit der Anmeldung gebucht. Informationen zur offenen Ganztagsschule sind auf der Homepage der Schule zu finden bzw. bei der Anmeldung vor Ort zu erhalten. red