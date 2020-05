Anmeldung für Gottesdienste

Die Pfarreiengemeinschaft Hofheim lädt ab sofort zu Gottesdiensten ein. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09523/384 ist sinnvoll. Es wird gebeten, ein Gotteslob sowie einen Mund- und Nasenschutz mitzubringen. Die Gottesdienste finden wie folgt statt: Samstag, 9. Mai, 11 bis 12 Uhr Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung in Hofheim. Samstag, 9. Mai, 18.30 Uhr Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung in Bundorf. Sonntag, 10. Mai, 10 Uhr Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung, 18.30 Uhr Maiandacht in Hofheim. Sonntag, 10. Mai, 10 Uhr Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung in Burgpreppach. Montag, 11. Mai, 9 Uhr Morgengebet mit Wettersegen in Hofheim. Montag, 11. Mai, 18.30 Uhr Maiandacht in Bundorf. Dienstag, 12. Mai, 9 Uhr Morgengebet mit Wettersegen in Hofheim. Dienstag, 12. Mai, 18.30 Uhr Anbetung vor dem Allerheiligsten in Burgpreppach. Mittwoch, 13. Mai, 9 Uhr Morgengebet mit Wettersegen, 18.30 Uhr Maiandacht in Hofheim. Donnerstag, 14. Mai, 9 Uhr Morgengebet mit Wettersegen in Hofheim. Donnerstag, 14. Mai, 18.30 Uhr Maiandacht in Burgpreppach. Freitag, 15. Mai, 9 Uhr Morgengebet mit Wettersegen in Hofheim. Freitag, 15. Mai, 20 Uhr Komplet in Bundorf. red