Anmeldung für Firmung in Ebern

Die Firmung in Ebern findet am Samstag, 16. Mai, um 10.30 Uhr in der Eberner Pfarrkirche statt. Firmspender ist Bischof Friedhelm Hofmann. Dazu sind Jugendliche der achten Jahrgangsstufe eingeladen, wie das Pfarramt weiter mitteilte. Wer das Sakrament der Firmung empfangen will, soll sich bis 2. Februar im Pfarrbüro für die entsprechende Firmvorbereitung anmelden. Informationen gibt es im katholischen Pfarramt, Pfarrgasse 2, in Ebern (Telefonnummer 09531/9427010 oder per E-Mail an pfarrei.ebern@bistum-wuerzburg.de). red