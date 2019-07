In Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen bietet die Gemeinde Oerlenbach zum 33. Mal ein Programm mit 30 Veranstaltungen für die Sommerferien an. Anmeldungen dafür sind bis Sonntag, 7. Juli, sowohl schriftlich als auch online unter www.oerlenbach.ferienprogramm-online.de möglich. Erst danach werden die Plätze an die Kinder mittels eines Computerprogramms vergeben. Die Anmeldebestätigungen müssen dann zwischen 15. und 19. Juli in der Gemeinde abgeholt werden. red