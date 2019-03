Anmeldung für die Schule

Für die Stadt Münnerstadt und ihre Ortsteile findet am Mittwoch, 3. April, die Schuleinschreibung für das kommende Schuljahr statt. Ab 15 Uhr werden in der Grundschule die Kinder angemeldet, die zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. September 2019 das sechste Lebensjahr vollenden oder im letzten Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Die Anmeldung muss auch dann erfolgen, wenn die Eltern ihr Kind vom Schulbesuch zurückstellen lassen oder den sogenannten Einschulungskorridor in Anspruch nehmen möchten. Bei der Einschreibung müssen die Kinder persönlich von einem Erziehungsberechtigten vorgestellt werden. Während der Anmeldezeit bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen an. Die zukünftigen Schulkinder können in zwei Klassenzimmern spielerisch in die schulische Arbeit hineinschnuppern. sek