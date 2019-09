Die Jubelkonfirmation in Kairlindach wird am Sonntag, 29. September, um 9.30 Uhr gefeiert. Die Einladungen wurde bereits versendet. Jubelkonfirmanden, die keine Einladung erhalten haben, werden gebeten, sich im Pfarramt zu melden. Diejenigen, die nicht in Kairlindach konfirmiert haben, aber Jubelkonfirmanden sind, können sich gerne im Pfarramt Kairlindach unter der Telefonnummer 09135/8213, für die Feier anmelden. red