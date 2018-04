Anmeldung für die Jubelkommunion

In der Pfarrkirche St. Hedwig Kulmbach wird am Sonntag, 29. April, um 10.30 Uhr Jubelkommunion gefeiert. Wer in St. Hedwig Kulmbach, Unsere Liebe Frau Kulmbach, St. Antonius Mainleus, St. Marien Thurnau, St. Marien, Neudrossenfeld oder auch an einem anderen Ort vor 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 und mehr Jahren zur Erstkommunion gegangen ist, ist herzlich eingeladen. Es gibt anschließend auch ein Mittagessen. Alle Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr neben der Kirche im Pfarrsaal. Bitte im Pfarrbüro St. Hedwig (09221/7961) oder Pfarrbüro Unsere Liebe Frau (09221/4324) bis 17. April anmelden. red