Der Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Eggolsheim, lädt Junge und Junggebliebene zu einem Anfängerkurs im Geocaching ein. Dies ist eine digitale Schnitzeljagd, in der anhand von GPS-Signalen und den dazu passenden Empfängern ein Schatz gesucht wird. "Dösla suung im Wald" ist das Motto dieses Kurses, der am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr an der Kirche in Weigelshofen beginnt. Anmeldung per E-Mail an der knoll@gmail.com oder unter Telefon 0151/42528297. red