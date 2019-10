Anmeldung für den Nähführerschein

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Heike Totzauer den Kurs "Mit Riesenschritten zum Nähführerschein" für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. Dinge selbst nähen liegt im Trend. Doch dazu muss man die Nähmaschine erst einmal kennenlernen, um so richtig loslegen zu können. In dem Kurs wird gezeigt, wie die Maschine betriebsbereit gemacht wird, wie das sachgerechte Einfädeln und Nähen von einfachen Nähten oder verschiedene Nutzstiche funktionieren. Auch die Fadenspannung und eine saubere Naht wird beachtet. Zum Abschluss des Kurses wird jeder Teilnehmer sein selbst genähtes Handytäschchen und seinen persönlichen Nähführerschein mit nach Hause nehmen. Der Kurs findet am Dienstag, 29. Oktober, von 15 bis 17.30 Uhr im "Nähcafé & Boutique Farbenfroh", Rosenau 10, Kronach, statt. red