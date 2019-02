Anmeldung für den Kinderkleiderbasar

Die Wählergemeinschaft Bürgerblock Nüdlingen veranstaltet ihren nächsten Kinderkleider- und Spielzeugbasar am Sonntag, 10. März. Jeder kann seine Secondhand-Waren selbst von 14 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle an Tischen anbieten, die gestellt werden. Anmeldungen für die Tischvergabe und weitere Informationen gibt es ab sofort bei Nancy Stahl, Tel.: 0172/ 4341917 (NancyStahl@web.de). red