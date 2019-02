Anmeldung für den Kinderkleiderbasar

Die Wählergemeinschaft Bürgerblock Nüdlingen veranstaltet ihren nächsten Kinderkleider- und Spielzeugbasar am Sonntag, 10. März. Dabei kann jeder selbst seine Secondhand-Waren von 14 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle an gestellten Tischen anbieten. Anmeldungen für die Tischvergabe und weitere Infos ab sofort bei Nancy Stahl, Tel.: 0172/434 19 17 (NancyStahl@web.de). red