Anmeldung für das Malen mit Pastellkreide

Die Umweltstation Weismain bietet am Donnerstag, 7. März, um 15 Uhr unter dem Motto "Die ersten Frühlingsblüher" für Kinder ab sechs Jahren einen Malkurs an. Unter Anleitung von Elfriede Dauer können die Kinder Tulpen, Narzissen und andere Frühjahrsblüher mit Pastellkreide auf schwarzes Papier malen. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter Tel. 09575/921455 oder per E-Mail: umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red