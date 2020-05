Anmeldung für das Gymnasium

Vom 18. bis 22. Mai (Montag bis Freitag) findet die Anmeldung für die neuen fünften Klassen des Regiomontanus-Gymnasiums in Haßfurt (Tricastiner Platz 1) statt. In diesem Jahr gelten hierfür besondere Bestimmungen: Die Schule darf nur allein und mit Mundschutz betreten werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist stets einzuhalten. Die Öffnungszeiten des Schulsekretariats sind: Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, von 8 bis 16 Uhr, am Freitag, 22. Mai, von 8 bis 12 Uhr. Aus Gründen des Infektionsschutzes sollte, wenn möglich, die Online-Anmeldung oder die Anmeldung per Post genutzt werden. Die Online-Anmeldung läuft seit 11. Mai und kann über das Anmeldeformular direkt auf der Homepage des Gymnasiums ausgeführt werden. Dort finden die Eltern ausreichend Informationen und eine Übersicht über die benötigten Übertrittsdokumente, wie die Schule weiterhin mitteilte. Der Probeunterricht für das Gymnasium in Haßfurt findet dann vom 26. bis 28. Mai statt. red