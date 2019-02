Anmeldung für Baumschnittkurs

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Arnshausen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Baumschnittkurs in Theorie und Praxis. Der theoretische Teil findet statt am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Pfarrheim. Der praktische Teil ist dann am Samstag, 23. Februar, ab 9 Uhr im Kindergarten in der Fuhrmannstraße. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten unter Tel.: 0157/37837945 oder Tel.: 0177/1752640. kam