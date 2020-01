Anmeldung für Basar läuft

Einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar veranstaltet die Wählergemeinschaft Bürgerblock Nüdlingen am Sonntag, 29. März. Seine Secondhand-Artikel kann jeder von 14 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle anbieten. Tischvergabe ab sofort bei Nancy Stahl, Tel. 0172/ 434 19 17 bzw. per email an NancyStahl@web.de. vä