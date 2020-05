Anmeldung digital

Für Eltern besteht die Möglichkeit, die Schulanmeldung am Johann-von-Schönborn-Gymnasium Münnerstadt weitestgehend digital durchzuführen. Die persönliche Anmeldung des Kindes im Sekretariat durch die Erziehungsberechtigten ist also nicht zwingend erforderlich, teilt die Schule mit. Gerne nehmen die Verwaltungskräfte den Antrag digital oder auch postalisch entgegen. Der Zugang befindet sich auf der Homepage der Schule unter www.schoenborn-gymnasium.com unter der Rubrik Neuanmeldung. Hier finden Interessenten bereits alles Notwendige (Unterlagen-Checkliste etc). Für telefonische Fragen steht die Verwaltung unter Tel.: 09733/812 90 zur Verfügung. Die eigentliche Anmeldewoche geht noch bis Freitag, 22. Mai. Das Sekretariat des Gymnasiums ist heute, Mittwoch, zwischen 8 und 13 Uhr, ebenso ab 14 bis 16 Uhr besetzt und am Freitag 8 bis 14 Uhr. sek