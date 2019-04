Anmeldung an Gymnasien

Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2019/20 die fünfte Jahrgangsstufe an einem der beiden Kronacher Gymnasien besuchen wollen, können von Montag, 6., bis Freitag, 10. Mai, die Anmeldung in den jeweiligen Sekretariaten vornehmen. Von Montag bis Donnerstag kann die Anmeldung zwischen 8 und 16 Uhr erfolgen, am Freitag zwischen 8 und 13 Uhr.

Was ist zu beachten?

Zur Anmeldung sind das Übertrittszeugnis im Original, die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch (zur Ansicht) und ein Passfoto (nur am Frankenwald-Gymnasium) mitzubringen. Zur Abkürzung des Anmeldeverfahrens ist es an beiden Gymnasien möglich, sich im Vorfeld der unbedingt nötigen persönlichen Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten vorab online über die jeweilige Schul-Homepage anzumelden. Dies erfolgt jeweils unter www.kzg.de für das Kaspar-Zeuß-Gymnasium und unter www.frankenwald-gymnasium.de für das Frankenwald-Gymnasium.

Der Probe-Unterricht für Schüler, denen im Übertrittszeugnis die Eignung für das Gymnasium nicht bescheinigt wurde, findet vom 14. bis 16. Mai für beide Kronacher Gymnasien statt.

Für Schüler, die nach der fünften Klasse an der Mittelschule oder an der Realschule in die fünfte Klasse am Gymnasium übertreten wollen, gelten folgende Regelungen:

Mittelschule: Aufnahme bei einer Durchschnittsnote von mindestens 2,0 in den Fächern Deutsch und Mathematik

Realschule: Aufnahme bei einer Durchschnittsnote von mindestens 2,5 in den Fächern Deutsch und Mathematik

Auch diese Schüler können in der Anmeldewoche vorangemeldet werden und erhalten an den jeweiligen Gymnasien weitere Informationen. Die endgültige Anmeldung dieser Schüler wird dann mit dem Jahreszeugnis am Ende des Schuljahres vorgenommen. red