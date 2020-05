Der Zeitraum für die Anmeldung in die fünften Klassen aller staatlichen Realschulen in Bayern ist in der Woche vom 18. bis 22. Mai. Für die Anmeldung an der Wallburg-Realschule Eltmann gibt es in diesem Jahr zwei Möglichkeiten: die persönliche Anmeldung nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter Nummer 09522/950245 und die Anmeldung durch Zusendung der Unterlagen, die bis spätestens Freitag, 22. Mai, um 12 Uhr in der Schule eintreffen müssen. Allgemeine Informationen zur Aufnahme und zum Probeunterricht sowie die zur Anmeldung benötigten Unterlagen stehen auf der Homepage www.rs-eltmann.de unter dem Link "Mein Kind an der Wallburg-Realschule anmelden". Anmeldungen sind möglich für Schüler der vierten Klasse der Grundschule sowie Voranmeldungen aus anderen Schularten (etwa aus der Mittelschule, fünfte Klasse) und auch in höhere Jahrgangsstufen. red