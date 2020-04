Anmeldung an der Realschule Forchheim

Die Georg-Hartmann-Realschule weist darauf hin, dass wegen der aktuellen Ausnahmesituation der Anmeldezeitraum für die künftigen fünften Klassen vom Kultusministerium auf den Zeitraum von Montag, 18., bis Freitag, 22. Mai, jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr, verschoben wurde. Die Kinder können und sollten aber bereits jetzt elektronisch angemeldet werden. Der sich dabei ergebende Ausdruck muss bei der eigentlichen Anmeldung mitgebracht werden. Zur Vermeidung von Wartezeiten bittet die Schule für die Anmeldung um eine telefonische Terminvereinbarung unter 09191/736199-0. Hinweise, auch zu den benötigten Unterlagen, finden sich unter www.rsforchheim.info unter "Übertritt an die Georg-Hartmann-Realschule (in eine 5. Klasse)". Allgemeine Informationen zur Schule sowie der Link zur elektronischen Voranmeldung sind unter "Ersatz für die Informationsveranstaltung zum Übertritt" zusammengefasst. Ein gegebenenfalls notwendiger Probeunterricht findet von Dienstag, 26., bis Donnerstag, 28. Mai, statt. Voraussetzung für die Teilnahme ist in jedem Fall die Anmeldung im Zeitraum 18. bis 22. Mai. red