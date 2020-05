Anmeldung an der Realschule beginnt bald

Die Einschreibung von Grund- und Mittelschülern, die im Schuljahr 2020/2021 in die 5. Klassen der Realschule Herzogenaurach eintreten wollen, findet in der 21. Kalenderwoche - von Montag, 18., bis Mittwoch, 20. Mai, und am Freitag, 22. Mai - statt.

Die Anmeldung erfolgt nicht in der Schule. Eltern werden gebeten, die Anmeldeformulare ausgefüllt per Mail zu senden oder in den Schulbriefkasten einzuwerfen. Dies gilt auch für die Anmeldung zur Offenen Ganztagsbetreuung. Gedacht werden sollte an folgende Unterlagen: Abschlusszeugnis im Original; Kopie der Geburtsurkunde; Kopie des Impfausweises (nur die Seite der Masern-Impfung und Name des Kindes).

Um den weiterführenden Schulen eine möglichst gesicherte Planungsbasis zu ermöglichen, erfolgt zum oben genannten Zeitpunkt eine Voranmeldung an der Realschule für Schüler des Gymnasiums und Mittelschüler, die an die Realschule wechseln möchten, per Mail oder auf dem Postweg. Schüler der Jahrgangsstufe 5 der Mittelschule, die an die Realschule übertreten wollen, geben im Anmeldezeitraum eine Voranmeldung an der zuständigen Realschule ab. Die endgültige Aufnahme erfolgt mit Vorlage des Jahreszeugnisses am Montag, 27. Juli, an der Realschule. red